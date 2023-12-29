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В Харькове на фоне воздушной тревоги, объявленной ранее в регионе, произошёл взрыв. Об этом сообщает Телеграм-канал «Общественное».
«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.
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