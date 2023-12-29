Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Практически на всей территории Украины, включая Киев, объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карт, предоставленных украинским министерством цифровой трансформации.
Кроме того, сигнал тревоги поднят в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева.
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