На Украине признались в мобилизации бездомных граждан

09 ноября 2025, 15:00

ТЦК признались в мобилизации бездомных в ВСУ

Фото: iStock/Srdjanns74

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) начали призывать на военную службу бездомных. Об этом сообщил представитель Киевского областного ТЦК Олег Байдалюк, слова которого приводят украинские СМИ.





По словам Байдалюка, отсутствие постоянного места жительства не освобождает граждан от мобилизации.





«Бездомный он или нет – если военно-врачебная комиссия указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом (...), [то] мы исполняем закон Украины», – заявил представитель ТЦК.