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Мэр Кулемзин: В результате обстрела Донецка пострадали два человека

04 мая 2024, 08:01
Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

В ночь на 4 мая украинские войска обстреляли Петровский район города Донецк. В результате два человека получили ранения.


Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В своём телеграм-канале он уточнил, что один из снарядов, выпущенных артиллеристами ВСУ, попал в кровлю жилого многоквартирного дома по улице Архитекторов. В результате пострадала супружеская пара — мужчина 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения. По словам главы городской администрации, оба пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь.

Накануне, в пятницу 3 мая, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

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«Он должен сознаться»: На Украине Зеленского уличили в утаивании правды от народа
Луценко: ВСУ в зоне наступления ВС РФ укомплектованы на 40 процентов
04 мая 2024, 08:22

Президент Украины Владимир Зеленский не договаривает о реальном положении ВСУ на полях СВО, об этом сообщил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью для экс-депутата Рады Борислава Березы.
Бывший чиновник считает, что Владимир Зеленский и высшее руководство Украины должны честно признаться, что у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава, а сама армия сейчас находится в «критическом положении».

«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил Луценко.

По его словам, на тех участках, где российская армия ведёт активные наступательные действия, Вооружённые силы Украины укомплектованы лишь на 40 процентов.

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#всу
#владимир зеленский
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МО: ВСУ значительно отошли от границы Белгородской области
04 мая 2024, 08:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Танксит» сообщил, что в ближайших лесопосадках вражеских подразделений не замечено.

«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — уточнил «Танксит».

Напомним, в мае 2023 года украинские ДРГ пробрались через границу и совершили нападение на мирные районы Белгородской области. После этого ВСУ неоднократно пытались повторить вторжение, однако, прорыва границы допущено не было.

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#белгородская область
#всу
#дрг
#минобороны рф
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Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом
04 мая 2024, 07:26

Фото: istockphoto/estt

Пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на регион РФ. Дежурные системы российской противовоздушной обороны сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации. Ракеты были обнаружены и уничтожены средствами ПВО в ночь на 4 мая, уточнили в оборонном ведомстве. В предыдущий раз о сбитых ракетах ATACMS Минобороны сообщало 30 апреля. Тогда после уничтожения ракет в окрестностях села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие боеприпасы.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что вслед за любой попыткой атаки Крыма последует сокрушительный ответ. Она отметила, что Киев и его западные хозяева вынашивают планы новых терактов на российской территории накануне Дня Победы.

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#крым
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Российская армия поразила 380 целей ВСУ
04 мая 2024, 06:32

Фото: iStock/vadimrysev

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) Александр Савчук заявил, что российские войска выявили и поразили 380 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ​РИА Новости.
По словам Савчука, за сутки бойцы Вооруженных сил России атаковали 380 объектов ВСУ, в том числе 12 баз. Также российские войска атаковали склады с боеприпасами и около 100 позиций полевой артиллерии.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в двух регионах Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
04 мая 2024, 06:26

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В двух областях на востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях. Воздушная угроза также была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, вечером 3 мая, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в третий раз за день. Первый сигнал прозвучал в 20:35 по московскому времени в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях, а через две минуты распространился на все регионы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Днепропетровской области
04 мая 2024, 02:58

Фото: iStock/happyphoton

Перебои в подаче электроэнергии в результате взрыва наблюдаются в городе Павлоград Днепропетровской области на востоке Украины. Об инциденте сообщило издание «Зеркало недели».
Перебои фиксируются в некоторых районах города.

В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Взрывы были отмечены в Харькове и Павлограде.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#сво
#владимир путин
#украина
#россия
#харьков
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Пентагон отправит Украине оружие против глушилок GPS
04 мая 2024, 02:06

Фото: iStock/leezsnow

Министерство обороны США выбрало подрядчика для закупки оружия против глушилок GPS для Украины. Как сообщает РИА Новости, контракт будет подписан на сумму 23,5 миллиона долларов США.
Отмечается, что контракт получит Scientific Applications and Research Associates Inc. Компания закупит технологию Home-on-jam для поиска GPS-помех.

В США желают, чтобы это оружие с увеличенной дальностью стрельбы было включено в существующий артиллерийский комплект.

«Этот контракт предполагает продажу военной техники Украине», – уточнили в Пентагоне.

20 апреля Конгресс США принял законопроект о дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому Киеву будет выделено около 61 миллиарда долларов США, в то время как 112 проголосовали против.

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Подполье сообщило об ударах по поселку в Харьковской области
Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по Великому Бурлуку Харьковской области
04 мая 2024, 00:02

Фото: iStock/trikolor

Координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев сообщил, что по поселку Великий Бурлук в Харьковской области Украины был нанесен удар, передает РИА Новости.
«В Великом Бурлуке прилеты», — заявил подпольщик.

Он не уточнил, какие объекты подверглись ударам, каким типом оружия были нанесены удары и какие повреждения последовали.

Поселок Великий Бурлук находится в Купянском районе Харьковской области. Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Чугуевском районе региона в 22:19. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее по всей Украине в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги.

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В Киеве рассказали, что Россия устроила ВСУ в Донбассе
03 мая 2024, 22:57

Фото: istockphoto/vicnt

ВСУ не удается сдержать наступление ВС РФ в Донбассе.
Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник на YouTube. По его словам, российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Из-за этого украинские фланги начали осыпаться.

Эксперт предположил, что российская армия может создать буферную зону в Харьковской области. В нее могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы, добавил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без поставок Киеву западного вооружения конфликт завершится за две недели. По его словам, существование Украины полностью зависит от её союзников.

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#спецоперация
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