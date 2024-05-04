Мэр Кулемзин: В результате обстрела Донецка пострадали два человека

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev
В ночь на 4 мая украинские войска обстреляли Петровский район города Донецк. В результате два человека получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В своём телеграм-канале он уточнил, что один из снарядов, выпущенных артиллеристами ВСУ, попал в кровлю жилого многоквартирного дома по улице Архитекторов. В результате пострадала супружеская пара — мужчина 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения. По словам главы городской администрации, оба пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь.
Накануне, в пятницу 3 мая, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Читайте также:
Гладков: Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами
Александр Бойцов