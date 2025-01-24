Собянин: средства ПВО отразили атаку беспилотников на Москву

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Средства ПВО Минобороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву», — пишет глава Москвы в своем telegram-канале.
Дроны были подавлены в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас на местах инцидента работают экстренные службы.
Напомним, что в ночь на 24 января атаке беспилотников ВСУ также подверглась Рязань. Жители города рассказывают о более чем 10 взрывах в небе над городом.
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Иван Мусатов