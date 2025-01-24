Shot: дроны ВСУ атакуют рязанский нефтезавод

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Украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Об этом сообщают в Shot.
«Жители Рязани сообщают о взрывах над городом. Предварительно, беспилотники ВСУ пытаются атаковать местный нефтезавод», — говорится в telegram-канале.
На данный момент известно о более чем 10 взрывах над территорией города. В регионе работает система ПВО, которая уже сбила несколько дронов.
Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших от происшествия нет. Сейчас оцениваются причиненный материальный ущерб.
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Иван Мусатов