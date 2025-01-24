Shot: в районе Рязанского НПЗ пожар после падения обломков дронов ВСУ

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В районе НПЗ в Рязани произошел пожар, предварительно, в результате падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщают в Shot.
«Очевидцы сообщают о возгорании в районе Рязанского НПЗ. Предварительно, оно началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА», — пишут в telegram-канале.
Также в Рязани продолжается работа по ликвидации последствий налета беспилотников ВСУ. Экстренные службы работают на местах происшествий.
Напомним, что в ночь на 24 января Рязань подверглась атаке дронов ВСУ. Налет был совершен на местный нефтезавод. В результате падения одного из обломков начался пожар в частном доме.
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Иван Мусатов