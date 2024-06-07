Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

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Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах», — написал он.На данный момент воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее украинский военком рассказал об ужасах мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак