Мэр Орла Парахин: После падения БПЛА из двух домов эвакуировали 17 человек

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После падения украинского БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек, об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 12 марта в городе Орёл на объект топливно-энергетического комплекса упал беспилотник Вооружённых сил Украины. Предварительно, никто не пострадал.
Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия дежурят сотрудники экстренных служб на случай необходимости эвакуации большего количества людей.
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«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», — сообщил Парахин.
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Евгения Парфентьева