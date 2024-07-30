Следком проанализирует практику освобождения от наказания ушедших на СВО

Фото: Сайт СК РФ
Практику освобождения от уголовного наказания ушедших в зону спецоперации проанализируют в Следственном комитете России. Как сообщает пресс-служба, глава ведомства Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение.
«Председатель СК России провёл оперативное совещание по вопросам освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО», — сказано в публикации.
Отмечено, что следственные органы взаимодействуют с подразделениями российского оборонного ведомства, подозреваемых и обвиняемых информируют о возможности добровольно вступить в ВС РФ. Им разъясняется, что уголовное преследование в их отношении приостанавливается на период военной службы и может прекратиться, если наступит ряд условий.
Бастрыкин резюмировал, что нужно «очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально».
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Никита Кротов