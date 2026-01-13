Мэр Таганрога рассказала о последствиях после атаки украинских дронов

13 января 2026, 11:35

Камбулова: два предприятия и восемь домов повреждены в Таганроге при атаке БПЛА

Фото: iStock/Terry Papoulias

Два предприятия, восемь домов и шесть машин повреждены в Таганроге Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем блоге.