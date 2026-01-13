Мэр Таганрога рассказала о последствиях после атаки украинских дронов
Два предприятия, восемь домов и шесть машин повреждены в Таганроге Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем блоге.
По ее словам, сведений о пострадавших пока нет. На текущий момент идет устранение последствий удара.
Рабочая группа приступила к осмотру поврежденных зданий, чтобы оценить степень разрушений, добавила Камбулова.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: