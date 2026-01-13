В Елецком районе Липецкой области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Елецком районе Липецкой области произошла атака беспилотника, в результате которой пострадали два человека. Об этом пишет Минздрав Липецкой области в своем Telegram-канале.
Сообщается, что 20-летний молодой человек получил осколочные ранения в поясничной области, но его состояние не угрожает жизни. 59-летний мужчина получил более серьезные травмы: у него диагностировали перелом правой ключицы и повреждения грудной клетки. Врачи оказывают необходимую помощь обоим пострадавшим.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также: