13 января 2026, 09:58

Прауд: ЕС должен прекратить финансирование киевского режима

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Экс-дипломат из Великобритании Иан Прауд выступил с резкой критикой поддержки украинского правительства. Об этом пишет РИА Новости.