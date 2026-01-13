На Западе резко ответили на новый план Норвегии в отношении Украины
Экс-дипломат из Великобритании Иан Прауд выступил с резкой критикой поддержки украинского правительства. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что Запад должен сосредоточиться на завершении конфликта, а не на помощи коррумпированному режиму Владимира Зеленского. Прауд прокомментировал решение Норвегии выделить около 400 миллионов долларов для поддержки энергетического сектора Украины. Он подчеркнул, что конфликт должен закончиться, новое правительство вынуждено прийти к власти, а коррупционеры из окружения Зеленского ответят за свои действия.
Эксперт выразил удивление тем, как европейские лидеры не замечают очевидных проблем в ситуации на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
