«Слова разрушают настройки»: В Госдуме ответили на обвинения США в адрес России

Депутат Журова: высказывания США в ООН могут осложнить переговоры по Украине
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на высказывание заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Американская сторона ранее заявила, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» создаёт эскалацию на Украине.
В комментарии для «Газеты.Ru» Журова отметила, что подобные заявления могут усложнить переговорный процесс.
«Любое такое вот слово может разрушить какие-то тонкие настройки, тем более переговоры всё-таки ведутся», — пояснила она.По мнению депутата, такие выступления на площадке ООН могут обострить и без того сложную ситуацию вокруг украинского кризиса. Журова считает, что политикам высокого уровня необходимо учитывать последствия своих заявлений. Она выразила мнение, что высказывание Тэмми Брюс вносит дополнительную напряжённость в процесс поиска мирного урегулирования.
