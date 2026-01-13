«Слова разрушают настройки»: В Госдуме ответили на обвинения США в адрес России

13 января 2026, 10:43

Депутат Журова: высказывания США в ООН могут осложнить переговоры по Украине

Фото: Istock/sb2010

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на высказывание заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Американская сторона ранее заявила, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» создаёт эскалацию на Украине.





В комментарии для «Газеты.Ru» Журова отметила, что подобные заявления могут усложнить переговорный процесс.

«Любое такое вот слово может разрушить какие-то тонкие настройки, тем более переговоры всё-таки ведутся», — пояснила она.