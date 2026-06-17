Мэр Тростянца заявил о разрушении всех АЗС в городе
В Тростянце в Сумской области разрушены все автомобильные заправочные станции, сообщил мэр Юрий Бова. Об этом пишут украинские СМИ.
По его словам, город подвергся массированному удару. Жертв среди мирного населения нет. Он отметил, что российские военные ежедневно наносят удары по объектам энергетики страны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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