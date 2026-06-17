Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву
Собянин: силы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Сработала система противовоздушной обороны.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, российские военные уничтожили или перехватили десять украинских БПЛА в Московском регионе. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали. На месте падения фрагментов сбитых дронов работают сотрудники экстренных служб.
Накануне Подмосковье подверглось массированной атаке ВСУ. Обломки одного из БПЛА попали в многоэтажку в Электростали. Местные власти сообщили о шестерых пострадавших в разных населенных пунктах региона.
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