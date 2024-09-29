На Украине заявили, что россияне первыми узнают о разрешении на удары по России

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Россияне первыми узнают о решении Украины наносить удары вглубь территории России. Об этом заявил пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров, слова которого передаёт «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что в случае разрешения Запада наносить удары вглубь России об этом первыми узнают россияне, после чего уже будет сделано официальное объявление.
При этом Никифоров добавил, что в настоящее время Киев не получил окончательного решения от западных союзников.
Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что украинский лидер уже провёл переговоры со всеми государствами, от которых зависит это решение. Сейчас Киев оказывает на них «огромное давление» в надежде, что «партнёры поддадутся».
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При этом Никифоров добавил, что в настоящее время Киев не получил окончательного решения от западных союзников.
Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что украинский лидер уже провёл переговоры со всеми государствами, от которых зависит это решение. Сейчас Киев оказывает на них «огромное давление» в надежде, что «партнёры поддадутся».
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Анастасия Чинкова