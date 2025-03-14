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Меры поддержки для участников СВО и их семей: какие положены выплаты и льготы

Видео: Минобороны РФ

Государство заботится о своих защитниках и предоставляет гарантированные льготы и выплаты не только участникам СВО, но и их семьям. Подробнее о мерах поддержки российских военных рассказывает «Радио 1».
Экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, нанося сокрушительные удары по выявленным целям. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Задача работать с прямой наводки и с закрытых огневых позиций – огневое поражение противника. Ребята работают круглыми сутками, и днем, и ночью, независимо от погодных условий. Довольно удачно и качественно поражают противника», — рассказал российский боец.

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий.

Контракт с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата: от 204 тысяч рублей для рядового, от 232 тысяч рублей для сержанта.

При этом за каждые сутки участия в штурмовых действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей. В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.

Выплаты за награды в зоне СВО


Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.

Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.

Льготы для бойцов СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Кроме того, все бойцы спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация за жилое помещение и капремонт, бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в любое удобное время и другие.

Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Семьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.

Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности

Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Выплаты за гибель военнослужащего


В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей.

Также полагается:

  • 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы;
  • 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата;
  • 3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели;
  • до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация;
  • 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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Кадыров обратился к оставшимся в Курской области бойцам ВСУ с важным заявлением
Кадыров призвал оставшихся военных ВСУ в Курской области сдаться в плен
14 марта 2025, 13:07

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к украинским военнослужащим, которые все еще находятся в Курской области и укрываются от российских вооруженных сил.
«Для военнослужащих ВСУ сейчас лучший вариант — сдаться в плен нашим бойцам», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что жить в мире и согласии рядом с Россией лучше, чем вести с ней войну, добавив, что противник потерпит поражение, если попытается посягнуть на государственный суверенитет России. В качестве примера он привел недавно захваченного в плен военного ВСУ по имени Виктор. Рядового обнаружил спецназ «Ахмат» в селе Пушкарное Суджанского района.

В спешке солдат остался позади своих сослуживцев, которые в панике покидали позиции под давлением российских войск, и наткнулся на мину, получив ранения в ногу. После этого он решил укрыться в разрушенной артиллерийской установке, где и провел время без воды и пищи, пока его не нашли наши связисты. Они напоили Виктора и забрали с собой.

«По сути, наши ребята подарили украинскому солдату, пришедшему на нашу землю с оружием, вторую жизнь», — отметил Кадыров.
Он призвал остальных последовать примеру Виктора и сдаться в плен.

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В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула*
14 марта 2025, 13:03

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В центре Одессы двумя выстрелами в голову убили радикального украинского активиста Демьяна Ганула*. Об этом сообщают местные СМИ.
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил убийство неонациста Ганула* в Одессе.

«Об убийстве гражданина Ганула* в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также туда направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления», — заявил Клименко в Раде.

При этом он опроверг информацию украинских СМИ о том, что стрелявший был одет в военную форму. Сейчас его ищут.

Националист Демьян Ганул* был одним из активных участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. В последнее время оказывал содействие сотрудникам ТЦК для отлова одесских мужчин и отправки их на фронт. Кроме того, он активно боролся против тех, кто критиковал мобилизацию.

Сам Ганул*, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством.

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ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области


*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России
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#сми
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#одесса
#дома
#упц
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ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области
ТАСС: ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области
14 марта 2025, 12:50

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«На этих территориях наши военнослужащие, к сожалению, вынуждены фиксировать новые военные преступления, совершённые бойцами ВСУ», — отметил представитель силовых структур.

Он добавил, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск. Накануне было зарегистрировано ещё одно военное преступление: во время оккупации на окраине Суджи украинские войска расстреляли автомобиль с мирным жителем, ожидавшим на остановке, а также убили мотоциклиста. По словам представителя силовых структур, все материалы уже переданы в следственные органы.

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«Ахмат»: бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы скрыться
14 марта 2025, 12:49

Фото: iStock/ Mariia Kokorina

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодеваются в одежду мирных жителей, чтобы скрыться от российской армии. Об этом заявил командир группы «Аида» спецназа «Ахмат». Его процитировало агентство ТАСС.
Командир группы «Аида» обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации находят в подвалах некоторых зданий выживших солдат ВСУ. Эти украинские бойцы «просто пытаются пересидеть», объяснил спикер.

Однако попадаются и пытающиеся скрыться с помощью гражданской одежды, подчеркнул командир группы.

«Попадаются и те, кто одевается в гражданку, пытаясь по гражданке уйти», — поделился боец.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Представитель силовых структур рассказал, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск.

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ВСУ оставили российским военным свое лучшее вооружение в Курской области
Forbes: ВСУ бросили в Курской области лучшие образцы своего вооружения
14 марта 2025, 12:41

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделения украинской армии при бегстве из Курской области оставили российским бойцам наилучшие образцы своего вооружения. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Тяжелое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — говорится в публикации.

Экс уточнил, что украинские боевики бросили в Курской области американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.

До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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