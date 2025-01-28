Изменения правил призыва в армию 2025: что изменится, кого призовут, будет ли новая мобилизация в РФ

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Правительство России планирует поддержать законопроект, касающийся изменений в порядке призыва граждан на военную службу. Весенний призыв начнется 1 апреля, когда в регионах откроются пункты призыва и медицинские комиссии, организованные военными комиссариатами. 27 января на заседании правительственной комиссии был утвержден законопроект, касающийся этих изменений. Подробности – в материале «Радио 1».
Призыв в армию в 2025 году: что изменилось
27 января правительство поддержало законопроект, касающийся изменения процедуры призыва граждан на военную службу. Согласно документу, если решение о призыве не было реализовано в течение установленного призывного периода, его исполнение должно быть осуществлено в течение года на последующих призывах. Также предусмотрена возможность создания единой призывной комиссии для городов федерального значения и нескольких муниципальных районов или городских округов.
Внедрение указанных изменений позволит сократить количество должностных лиц, включая медицинских работников, задействованных в процессе призыва. Это, в свою очередь, повысит качество организации призывной деятельности и снизит требования к медицинскому оборудованию, как отмечается в документе.
Председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин в беседе с «Радио 1» оценил изменения в законопроекте о призыве граждан на срочную службу.
«Дело в том, что заключение о категории годности, то есть решение о призыве, действует в течение года. Раньше, когда действовал 400-й приказ, все нереализованные решения по окончании призыва отменялись. В настоящее время такие решения, если они не отменяются судом, остаются в силе, и граждан на основании таких решений, пытаются отправить или отправляют на военную службу. Но если они подлежат призыву, если оснований нет для отсрочки, отправляют на военную службу в течение года, то есть в течение периода действия заключения категории годности. Фактически вот эти правила хотят возвести в законы», – объяснил эксперт.
Тригнин добавил, что, по его мнению, необходимо усилить контроль за медицинским освидетельствованием.
«Напомню, сейчас ведется прием заявлений от айти-специалистов для оформления отсрочки. Если гражданин после уже включения списка на отсрочку переходит на другое предприятие, право на отсрочку сохраняется. Но призывные комиссии, к сожалению, считают по-другому», – добавил он.
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Штрафы для призывников
С начала 2024 года значительно увеличены штрафы для призывников. За неявку в военкомат по повестке предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, вместо прежних 500-3000 рублей. Также введены штрафы за несообщение в военкомат об изменениях в семейном положении, месте работы или учебы, образовании или месте жительства, которые могут составлять от одной до пяти тысяч рублей.
Граждане, не уведомившие о выезде за пределы России на срок более шести месяцев, могут быть оштрафованы на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Призывники, покинувшие место жительства более чем на три месяца в ходе призывной кампании без уведомления военкомата, рискуют получить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Наказание за уклонение от прохождения медицинской комиссии стало более строгим: если ранее за это полагалось только предупреждение, теперь предусмотрен штраф от 15 до 25 тысяч рублей.
Повышение призывного возраста
Призывной возраст — это возраст, в котором граждане России обязаны проходить военную службу. Ранее он устанавливался в диапазоне от 18 до 27 лет, что позволяло молодым людям служить в армии в период наивысшей физической формы. Однако с 2025 года вступят в силу изменения в законодательстве, которые пересматривают эти возрастные рамки.
Согласно новым положениям Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», минимальный призывной возраст будет увеличен с 18 до 21 года, а максимальный возраст для призыва на службу составит 30 лет. Эти изменения направлены на более гибкое регулирование военной службы и учитывают потребности обороноспособности страны.
Новый порядок призыва
Призыв на срочную службу в России осуществляется в два этапа: весной и осенью. Потенциальные призывники, которые не получили повестку во время весеннего призыва, обязаны в течение 14 дней после начала осеннего призыва самостоятельно явиться в военный комиссариат для проверки данных воинского учета.
В Госдуме раскрыли планы по новой волне мобилизации
Электронный реестр и повестки в 2025 году: что изменилось
Что касается электронного реестра призывников, президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года утвердил законопроект о создании цифровой базы данных с персональной информацией о всех мужчинах, зарегистрированных для прохождения военной службы. Ожидается, что данные будут регулярно обновляться.
Планировалось, что реестр начнет функционировать с 1 ноября 2024 года в рамках осеннего призыва. Однако в сентябре того же года Андрей Картаполов сообщил, что система будет находиться на стадии тестирования, и повестки продолжат выдаваться в бумажном виде. Переход на электронные повестки намечен на 2025 год, что подтвердил и Генштаб ВС РФ.
После полного внедрения системы будет доступна возможность онлайн-регистрации данных о военнообязанных. Как сотрудники военкоматов, так и сами граждане получат доступ к этой информации. Благодаря созданию единого реестра, военнообязанные смогут проходить первичную регистрацию в военкоматах через интернет. При удаленной регистрации не потребуется предоставление медицинской справки, однако личное прохождение медицинского осмотра и психологической экспертизы останется обязательным.
Электронные повестки, основанные на данных из реестра, будут направляться призывникам через личный кабинет на портале «Госуслуги». С момента размещения повестки в личном кабинете она будет считаться врученной.
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Отсрочка и освобождение от армии
Согласно законодательству Российской Федерации, ряд категорий граждан имеют право на освобождение от призыва на военную службу. К таким категориям относятся:
• Лица, признанные негодными или ограниченно годными к службе по медицинским показаниям.
• Граждане, которые уже проходили военную службу на территории России.
• Лица, проходившие альтернативную гражданскую службу.
• Граждане, служившие в вооруженных силах других стран, если это предусмотрено международными соглашениями России.
• Кандидаты и доктора наук.
• Лица, находящиеся под следствием.
• Граждане с судимостью за тяжкие преступления.
• Лица, отбывающие наказание по уголовному законодательству.
• Близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, существуют категории граждан, которые могут получить отсрочку от службы. К ним относятся:
• Лица, временно признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до одного года.
• Граждане, осуществляющие уход за близкими родственниками при определенных условиях.
• Одинокие отцы, а также отцы двух и более детей и отцы детей-инвалидов до трех лет.
• Мужья женщин, находящихся на 22-й неделе беременности и позже с ожиданием второго ребенка.
• Лица, принятые на работу в определенные государственные учреждения после получения высшего образования.
• Кандидаты и избранные депутаты различных уровней или главы муниципалитетов на период их полномочий.
• Студенты и аспиранты дневных форм обучения в аккредитованных учебных заведениях на время учебы.
• Вынужденные переселенцы и беженцы на определенные сроки с момента регистрации соответствующих заявлений.
Кого призовут в 2025 в году
Согласно статье 22 закона «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые:
• стоят на воинском учете;
• не стоят на учете, но обязаны быть на нем;
• не находятся в запасе.
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Кого затронут военные сборы в 2025 году
16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году. Эти сборы для солдат и офицеров запаса проводятся ежегодно с целью повышения уровня военной подготовки резервистов.
В документе указано: «Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, для участия в военных сборах в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в органах государственной охраны и федеральной службе безопасности».
Стоит ли ждать мобилизацию в 2025 году
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что оснований для новой волны мобилизации в России в настоящее время нет. В интервью с изданием NEWS.ru Соболев также опроверг слухи о том, что возможные переговоры Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа могут быть связаны с вопросом мобилизации.
«Не стоит готовиться к чему-либо. Наша цель — вытеснить фашистов, оккупировавших Украину, с территории наших субъектов, которые по Конституции входят в состав России. Я уже не говорю о Курской области. Нужно также взять под контроль Новороссию и другие регионы», — подчеркнул депутат.
Соболев также акцентировал внимание на необходимости продолжения боевых действий для восстановления контроля над территориями, которые он считает частями Новороссии. По его мнению, такие действия будут способствовать выполнению стратегических задач России.
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Анастасия Хохлова