Изменения правил призыва в армию 2025: что изменится, кого призовут, будет ли новая мобилизация в РФ

Правительство России планирует поддержать законопроект, касающийся изменений в порядке призыва граждан на военную службу. Весенний призыв начнется 1 апреля, когда в регионах откроются пункты призыва и медицинские комиссии, организованные военными комиссариатами. 27 января на заседании правительственной комиссии был утвержден законопроект, касающийся этих изменений. Подробности – в материале «Радио 1».