Меры поддержки участников и ветеранов СВО в 2025 году: выплаты и льготы, что положено

Видео: Минобороны РФ
Боец с позывным «Студент» учился на четвертом курсе высшего учебного заведения, когда началась российская спецоперация на Украине. Уже в апреле он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился защищать интересы своей родины на поле боевых действий.
«Был на боевом дежурстве. Обнаружили воздушную цель. При подтверждении, что цель вражеская, выехали на боевой машине для ее уничтожения. Цель была успешно поражена», — рассказывает «Студент».
Напомним, военнослужащие по контракту в армии России обеспечиваются различными выплатами. Также им предоставляется целый пакет социальных гарантий и льгот, которые распространяются на семьи. При этом условия прохождения службы и меры поддержки зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Поддержка военнослужащих в Московской области
Контракт с Минобороны РФ можно подписать на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата от 204 тысяч рублей.
Кроме того, за каждые сутки участия в активных наступательных действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов также полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей.
В Подмосковье военнослужащие проходят качественную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.
Основные льготы для участников СВО
Участникам спецоперации гарантировано предоставляются следующие льготы:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Статус ветерана боевых действий
Все бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот.
Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей. Также предоставляется:
- 50% — компенсация за жилое помещение и капремонт;
- соцкарта — бесплатный проезд;
- психологическая помощь;
- обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- отпуск в любое удобное время;
- скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области;
- путевка в санаторий и проезд к месту лечения;
- бесплатная газификация;
- бесплатные протезы и ортопедические изделия;
- 50% уменьшение транспортного налога (150 лс).
Льготы для семей участников СВО
Семьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.
Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.
Выплаты по инвалидности
Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
- 3 млн. ₽ — разовая выплата;
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова