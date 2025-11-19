Меры поддержки военнослужащих и их семей в Московской области: от выплат до трудоустройства
В Московской области военнослужащие-контрактники и их семьи получают финансовые и социальные льготы. Для бойцов и их близких родственников действуют 75 мер поддержки, из которых 32 финансирует область.
Ветераны имеют право на бесплатное социальное обслуживание и могут обращаться в три крупнейших реабилитационных центра региона. Полный список льгот размещен на сайте омбудсмена Московской области. Специальный навигатор работает на региональном портале госуслуг.
Военнослужащие по контракту получают государственные компенсации, единоразовые региональные выплаты и всестороннюю социальную помощь. Иностранцы, которые заключили контракт, могут ускорить получение российского гражданства. Помимо этого, программы поддержки учитывают семьи военнослужащих.
Например, родственники контрактников имеют преимущество при сохранении работы, если предприятие проводит сокращение штата. Дети военнослужащих могут поступать в лучшие российские вузы, получать бесплатное питание в школах и иметь приоритет при зачислении в детский сад.
Ежемесячные выплаты контрактникам зависят от должностей и званий. Рядовые зарабатывают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взвода — от 242 тысяч. Дополнительно военнослужащие получают премии за выполнение боевых задач, включая вознаграждения за уничтожение техники противника.
Подробную информацию можно уточнить на сайте контрактмо.рф или по телефону +7 495 990 77 77.
Читайте также: