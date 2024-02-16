Меры социальной поддержки в Московской области получают 17 тысяч участников СВО

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Мария Андрюхина
Около 17 тысяч участников спецоперации получают меры социальной поддержки в Подмосковье. Такую статистику привёл замминистра социального развития Московской области Евгений Ермилов, выступая на межрегиональной конференции «Медико-социальная реабилитация участников СВО и ветеранов боевых» в подмосковном госпитале «Ясенки».
«В регионе реализуются комплексные меры поддержки для семей участников СВО – льготы в детских садах, школах, социальное обслуживание. Сегодня 17 тысяч семей получают такие меры. Два года назад мы ввели такую форму работы с инвалидами, как персональные помощники. Теперь мы подстроили эту работу и под участников военной операции. В качестве подобного помощника может быть трудоустроен родственник участника СВО», – отметил замминистра.Ермилов добавил, что в прошлом году родителям и жёнам погибших участников спецоперации дали возможность раз в год проходить оздоровление в Подмосковных центрах.
«В «Ясенках» большое количество направлений реабилитации: лечебная физкультура, работа на тренажёрах, процедуры и массаж. К концу года будет построен большой бассейн. Помню, приезжали пациенты из Донецкой Народной Республики, у кого-то не было даже российского паспорта, не у всех была оформлена инвалидность. Мы оформили необходимые документы. Проводим работу по обучению компьютерной грамотности, есть запросы на обучение управлению автомобилем», – перечислил Ермилов.Он также рассказал, как от одного из участника СВО поступил запрос о предоставлении парковочного места у детского сада. Мужчине установлен протез, он отвозит на автомобиле ребёнка в детский сад, там сложно припарковаться. Парковочное место в итоге организовали. Запросы отрабатываются в отношении каждого участника спецоперации, заключил Ермилов.
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