Подмосковный педиатр Гусарова назвала запрещённые при «кишечном гриппе» продукты

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Некоторые продукты питания категорически противопоказаны во время заболевания ротавирусной инфекцией, которое часто называют «кишечным гриппом». Об этом сообщила врач-педиатр дневного стационара КДЦ №1 НИКИ детства Ксения Гусарова.
«Классика ротавируса – высокая температура, рвота, водянистый и обильный стул. Ротавирусная инфекция длится всего 4-5 дней, но они могут быть очень тяжёлыми. Особенно опасно заболевание для грудных детей и для тех, кто плохо набирает вес. В течение суток или раньше у ребёнка может наступить обезвоживание», – предупредила специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Гусарова призвала при возникновении симптомов кишечной инфекции сразу обращаться к врачу.
«И обязательно в первые 2-3 дня соблюдать диету. Больным нельзя молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Категорически запрещены бульоны, жирное мясо. Нежелательно сладкое, чтобы избежать процессов брожения в желудке. Кормить ребёнка можно отварным рисом, картофельным пюре без масла, белым подсушенным хлебом. Можно дать печёное яблоко или немного банана», – отметила врач.Она добавила, что больного обязательно нужно обильно поить. После каждого эпизода диареи детям до 2 лет нужно давать 50-100 мл жидкости, старше 2 лет – по 100-200 мл. Выпаивать нужно маленькими дробными и частыми порциями, а детей на грудном вскармливании часто прикладывать к груди.
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Лора Луганская