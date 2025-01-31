В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину

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Страны-члены Евросоюза (ЕС) не пришли к общему мнению по поводу отправки натовских миротворцев на Украину. Об этом пишут обозреватели издания The Times.
По информации журналистов, французы и британцы выступили за то, чтобы разместить значительные силы при достижении соглашения о прекращении огня. Германия и другие государства придерживаются иной позиции.
Как уточняет The Times, представители Польши и стран Балтии обеспокоены, что отправка миротворцев может снизить защищенность приграничных натовских государств.
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«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею возглавляемой Европой инициативы по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня», — сказано в материале.
Как уточняет The Times, представители Польши и стран Балтии обеспокоены, что отправка миротворцев может снизить защищенность приграничных натовских государств.
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Никита Кротов