Меркель: Украине нужно начать переговоры, когда она будет в благоприятном положении

Ангела Меркель(Фото: kremlin.ru)
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украине стоит начать мирные переговоры, когда она будет в благоприятном положении, об этом она рассказала в интервью ZDF.
Ангела Меркель убеждена, что одновременно с военными способами решения конфликта нужно искать дипломатические пути. Но пока лучше не раскрывать все карты, а когда придет время, Киеву и его союзникам необходимо обсудить все варианты вместе.
Экс-канцлер поддержала политику Шольца в отношении конфликта, отметив, что Российская Федерация не должна одержать победу.
В интервью с The Times Меркель бывший канцлер подчеркнула, что Украине и странам Запада необходимо начать диалог с РФ для урегулирования конфликта. Она добавила, что военного решения для данного вопроса не существует.
Читайте также:
Бывший канцлер Германии заявила, что ЕС давно хотел поставлять Киеву вооружение
Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
Меркель посоветовала Западу не забывать о пугающем ядерном арсенале России
Экс-канцлер поддержала политику Шольца в отношении конфликта, отметив, что Российская Федерация не должна одержать победу.
«Военные победы для Украины будут трудными. Тем не менее, я поддерживаю все усилия международного сообщества, направленные на создание благоприятных условий для Украины», — обратила внимание Ангела Меркель.
В интервью с The Times Меркель бывший канцлер подчеркнула, что Украине и странам Запада необходимо начать диалог с РФ для урегулирования конфликта. Она добавила, что военного решения для данного вопроса не существует.
Читайте также:
Бывший канцлер Германии заявила, что ЕС давно хотел поставлять Киеву вооружение
Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
Меркель посоветовала Западу не забывать о пугающем ядерном арсенале России
Ольга Енгалычева