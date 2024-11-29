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Меркель: Украине нужно начать переговоры, когда она будет в благоприятном положении

Ангела Меркель(Фото: kremlin.ru)

Ангела Меркель(Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украине стоит начать мирные переговоры, когда она будет в благоприятном положении, об этом она рассказала в интервью ZDF.
Ангела Меркель убеждена, что одновременно с военными способами решения конфликта нужно искать дипломатические пути. Но пока лучше не раскрывать все карты, а когда придет время, Киеву и его союзникам необходимо обсудить все варианты вместе.

Экс-канцлер поддержала политику Шольца в отношении конфликта, отметив, что Российская Федерация не должна одержать победу.



«Военные победы для Украины будут трудными. Тем не менее, я поддерживаю все усилия международного сообщества, направленные на создание благоприятных условий для Украины», — обратила внимание Ангела Меркель.

В интервью с The Times Меркель бывший канцлер подчеркнула, что Украине и странам Запада необходимо начать диалог с РФ для урегулирования конфликта. Она добавила, что военного решения для данного вопроса не существует.

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#спецоперация
Шольц рассказал о деталях разговора с Путиным Зеленскому
29 ноября 2024, 17:09

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

В ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сообщил сам Зеленский.
Глава киевского режима сказал, что нужно наращивать «давление на Россию» и укреплять позиции Киева, чтобы «заставить» Москву прибегнуть к «настоящему миру».

15 ноября между канцлером Германии и президентом Российской Федерации прошёл телефонный разговор. Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.

Президент Польши Анджей Дуда полагает, что Олаф Шольц звонил российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы отстранить избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине.

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#россия
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МИД РФ: Ввод контингента на Украину будет означать прямое участие в конфликте
29 ноября 2024, 16:56

Михаил Галузин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Возможные планы западных стран ввести свои военные контингенты на Украину являются провокационными. Они свидетельствуют о намерении Запада ещё глубже погрузиться в противостояние с Россией.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, информация Службы внешней разведки (СВР) о наличии таких планов является, как всегда, чёткой и выверенной. Это говорит только о том, что Запад будет ещё больше вовлечён в прямое военное противостояние с Россией.

Галузин отметил, что союзники Киева и так уже глубоко вовлечены в конфронтацию, о чём свидетельствует разрешение Вашингтона и других западных столиц наносить удары по территории России дальнобойным оружием.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия будет на это реагировать и определять параметры этой реакции сообразно тем угрозам, которые возникают или будут возникать. Запад не сможет своими провокационными действиями вынудить Россию поступиться своими интересами, в том числе в контексте украинского кризиса, заключил дипломат.

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#рф
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Главком ВСУ Сырский отдал приказ об усилении резервов под Покровском и Курахово
29 ноября 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский принял меры по усилению украинских подразделений на Покровском и Кураховском направлениях. На эти направления будут стянуты дополнительные резервы.
Об этом главком ВСУ написал в своём телеграм-канале. Он рассказал, что побывал в частях, которые дислоцированы в районах Покровска и Курахово и лично пообщался с командирами. По его словам, ему важно было поговорить с офицерами, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, решить существующие проблемные вопросы и оказать действенную помощь.

Сырский подчеркнул, что по результатам этих встреч и общения с боевыми офицерами были приняты необходимые решения по усилению истощённых подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружениями и военной техникой.

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#помощь
#всу
#боеприпасы
#вооружение
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Коц: Украина вернула России 52 тела погибших военных
29 ноября 2024, 15:28

Фото: iStock/Diy1

Россия и Украина обменялись телами военных, погибших в зоне проведения российской спецоперации. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Украине переданы 502 тела, а в Россию возвращены 52 тел наших погибших героев», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он отметил, что соотношение цифр в рамках обмена указывает на то, что потери Украины превышают российские более чем в 10 раз.\

Ранее аналитики издания The Economist писали, что ВСУ потеряли не менее 60–100 тысяч военных за время проведения российской спецоперации. Для подсчета потерь украинской армии аналитики издания изучили официальные отчеты разведывательных служб, сведения от представителей Минобороны и из открытых источников.

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#telegram
#всу
#тела
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«Финальная стадия боев в Часов Яре»: десантники окружили ВСУ в районе огнеупорного завода
Порядка 700 боевиков ВСУ и наемников попали в полуокружение в Часов Яре
29 ноября 2024, 15:18

Фото: iStock/JMGehrke

Порядка 700 боевиков ВСУ, из которых около 100 иностранных наемников, оказались в полуокружении российских сил в районе огнеупорного завода в Часов Яре. ВС РФ держат под огневым контролем все основные выходы с территории, пишет Mash.
По данным издания, ситуация для ВСУ в Часов Яре складывается по сценарию «Азовстали». Среди попавших в окружение боевиков ВСУ есть выходцы из Грузии, Колумбии и Италии.

Российские бойцы не идут штурмовать противника в лоб, а наносят точечные артиллерийские и авиаудары, в том числе КАБами 500, 1500 и 3000, чтобы помешать вражеским силам эвакуироваться с территории завода. Особую роль играют здесь выполняют военные из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Кроме того, бои идут за высотную застройку Часов Яра. ВС РФ выравнивают и готовятся охватить город с южной стороны. Российские бойцы с мест сообщают, что бои в Часов Яре вышли на финальную стадию.

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#военные
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#вс рф
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Песков: разрешение США Украине бить ракетами по РФ ведёт к эскалации конфликта
29 ноября 2024, 14:46

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о безответственности США в связи с разрешением Украине использовать американские ракеты для ударов по территории РФ.
«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом», — ответил Дмитрий Песков на вопрос представителей СМИ о заявлении президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на сайте Белового дома об ударах РФ по объектам ВПК Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание, что если будут использоваться данные ракеты, то со стороны Российской Федерации каждый раз будет даваться соответствующий ответ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что гибель американских и европейских военных на территории Украины показывает опасность эскалации и распространения конфликта.

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#ракеты
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«Корм для свиней и кур»: появилось видео трупов украинских боевиков в Курской области
МО РФ показало видео с трупами боевиков ВСУ, поедаемых свиньями под Курском
29 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/razihusin

Российское минобороны опубликовало видео из Курской области, где свиньи и куры поедают трупы украинских боевиков.
По данным оборонного ведомства, бойцы разведывательного подразделения группировки «Север» продолжают очищать российское приграничье от присутствия ВСУ, уничтожая технику и живую силу противника.

«В ходе разведывательных действий штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки противника в одном из населенных пунктов. Штурмовые группы при поддержке огня артиллерии и средств БПЛА стремительной атакой уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.



Российские штурмовики удержали населенный пункт, несмотря на контратаки противника. А расчеты ударных дронов ликвидировали малые группы противника.

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Опубликовали фото уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2
29 ноября 2024, 14:26

Фото: iStock/ Wirestock

Появились фотографии британского танка Challenger 2, который уничтожили в Курской области. Их опубликовал Телеграм-канал «Жесть Курск».
На кадрах можно разглядеть лежащую на земле башню — похоже, ее танк «метнул» после удачного попадания по нему снарядом, который выпустили Вооружённые силы России. На иной фотографии видно фрагмент брони со следом пробития.

Основной боевой танк Британии «Challenger 2» разработали как более оснащенную и защищенную версию танка «Challenger 1». Он не оснащен системой заряжания — это снижает его боевые возможности в критической ситуации. Пушка танка имеет хорошую точность, это компенсируется необходимостью основательного ухода за ней, из-за износа пушки может произойти детонация снаряда внутри танка, и подобные случаи уже происходили. Ещё у танка уязвимое расположение боекомплекта.



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В Кремле прокомментировали массированный удар по объектам ВПК Украины
Песков назвал ответной акцией массированный удар РФ по объектам ВПК Украины
29 ноября 2024, 13:37

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины является ответом РФ за применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воздушный удар по объектам ВПК Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности ВПК Украины, был ответной акцией на двукратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории РФ», — заявил Песков.

По его словам, Россия будет отвечать на каждое использование западных дальнобойных ракет для ударов по территории страны. Эта практика будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что использование американских и других иностранных ракет Киевом является безответственным шагом.

Ранее президент США Джо Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными.

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