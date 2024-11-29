Бывший канцлер Германии заявила, что ЕС давно хотел поставлять Киеву вооружение

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Ангела Меркель, которая занимала должность в правительстве Германии с 2005 по 2021 годы, в эфире телеканала ZDF признала тот факт, что страны-члены НАТО не отказались от поддержки Киева во время реализации Минских договоренностей.
На канале бывшую канцлера Германии спросили о том, почему ЕС не стал оказывать Киеву военную помощь намного раньше.
По ее словам, ситуация по отсутствию быстрой военной помощи сложилась лишь по той причине, что в альянсе существовало подобие «разделения рабочего процесса». Дальнейшей конкретики и деталей не последовало.
27 ноября стало известно, что власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ РФ на данное заявление.
Ранее, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит G8 из-за любимой марки пива.
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«Я тогда все поставила на то, чтобы мы продвинулись вперед на основе Минских соглашений. Но одновременно в НАТО, когда речь шла о поддержке Украины, — на этот счет были масштабные планы — мы никогда не отказывались», — сказала Меркель.
По ее словам, ситуация по отсутствию быстрой военной помощи сложилась лишь по той причине, что в альянсе существовало подобие «разделения рабочего процесса». Дальнейшей конкретики и деталей не последовало.
27 ноября стало известно, что власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ РФ на данное заявление.
Ранее, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит G8 из-за любимой марки пива.
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Мария Моисеева