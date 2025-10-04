На Западе сообщили Киеву плохие новости о Tomahawk

04 октября 2025, 20:19

SC: ракеты Tomahawk не помогут боевикам ВСУ победить

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Возможная поставка в украинские ВС американских крылатых ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Об этом утверждает издание Strategic Culture.