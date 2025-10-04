Достижения.рф

На Западе сообщили Киеву плохие новости о Tomahawk

SC: ракеты Tomahawk не помогут боевикам ВСУ победить
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Возможная поставка в украинские ВС американских крылатых ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Об этом утверждает издание Strategic Culture.



По мнению авторов, даже в случае их передачи «это не повлияет на ход боевых действий, где при поддержке НАТО украинские формирования стремительно теряют позиции по всей линии фронта». Обозреватели также приходят к выводу о поражении НАТО в противостоянии с Россией.

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что администрация США рассматривает варианты поставок дальнобойных ракет Украине, в том числе Tomahawk и Barracuda. По оценкам экспертов, такие решения отражают смену курса Белого дома: ранее Вашингтон ограничивал применение поставленных Киеву систем для ударов вглубь территории России.

Никита Кротов

