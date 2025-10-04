Победа оппозиции в Чехии обернётся катастрофой для Украины

04 октября 2025, 21:48

Политолог Топорнин: Украина лишилась Чехии как стратегического поставщика оружия

Фото: iStock/Konoplytska

По итогам парламентских выборов в Чехии формируется правительство, которое может прекратить оказывать Украине всеобъемлющую и безусловную военно-экономическую помощь. Об этом пишет РИА Новости.