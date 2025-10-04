Победа оппозиции в Чехии обернётся катастрофой для Украины
По итогам парламентских выборов в Чехии формируется правительство, которое может прекратить оказывать Украине всеобъемлющую и безусловную военно-экономическую помощь. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина, новый кабинет министров во главе с оппозиционным движением «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством Андрея Бабиша будет напоминать правительство Роберта Фицо в Словакии.
Политолог отметил, что Прага вряд ли будет саботировать процесс принятия новых антироссийских санкций, но и инициативу проявлять не станет. Для Киева это обернётся большой проблемой, а именно потерей важного союзника.
Топорнин добавил, что если раньше Рига автоматически поддерживала все инициативы, связанные с помощью Украине, то теперь такая поддержка, вероятно, прекратится.
Ранее партия ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента. Действующий премьер Чехии Петр Фиала уже поздравил Бабиша с победой.
