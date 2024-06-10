Меркурис: После падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ могут дойти до Днепра

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Российские войска после освобождения Часова Яра могут легко дойти до Днепра, если этого потребует оперативная обстановка. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он отмечает, что это стало бы очень плохой новостью для ВСУ. Падение Часова Яра откроет войскам ВС РФ путь к более крупному городу — Константиновке. Защитить этот населённый пункт, потеряв Часов Яр, практически невозможно. Дело в том, отмечает аналитик, что Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку.
С потерей этих двух важных населённых пунктов, продолжает Меркурис, российские войска смогут продвинуться до реки Днепр даже без необходимости брать под свой контроль Краматорск. Падение же Часова Яра откроет российской армии дорогу на Константиновку, ещё раз подчеркнул эксперт в заключение.
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Александр Бойцов