ВСУ готовятся сдать Часов Яр, ВС РФ ведут ожесточённые бои в Волчанске: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ВСУ начали выводить свои подразделения с позиций в Часов Яре, тем временем ВС РФ установили флаги России и ВДВ в центре микрорайона «Канал» в западной части города. Украинские военные запускают рой дронов в Работино, чтобы остановить продвижение российских бойцов, а самолёт ВСУ впервые атаковал цель в Белгороде.
Последние новости с полей спецоперации на 10.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
ВСУ впервые нанесли удар по целям в России вне новых территорий и Крыма, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные украинские военные источники. По данным издания, атаке подвергся объект в Белгороде. При этом в материале не указывается, с какого расстояния произошел запуск.
Здесь обстановка для ВСУ складывается крайне критически. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал «MultiXAM». Накануне украинское командование приняло решение начать отводить своих военных из микрорайона «Канал» в западной части города. При этом батальон «Кракен»* выведен оттуда в полном составе. Теперь его планируют перебросить на Харьковское направление. В рядах ВСУ появились слухи, что Украина готовит сдачу Часов Яра, что означает падение ещё одного крупнейшего узла обороны ВСУ после Авдеевки.
После освобождения Часов Яра армия России получит возможность дальше наступать на Константиновско-Дружковском направлении. Однако о полном падении обороны ВСУ в городе говорить ещё рано. Ствольная артиллерия ВСУ по-прежнему действует при поддержке средств контрбатарейной борьбы, расположенных за самим Часов Яром. Там же находятся и огневые позиции 155-х калибров.
Однако, по данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ потеряли более тысячи военных при попытке удержать оборону на востоке Часова Яра. По последним данным,большая часть этой территории находится под контролем ВС РФ. Российские войска установили флаг РФ и ВДВ в центре микрорайона «Канал» в Часов Яре.
После отхода противника из центральной части микрорайона «Канал», куда продвигаются штурмовые группы 98-й дивизии ВДВ, бои постепенно смещаются к каналу Северский Донец-Донбасс.
Продолжаются ожесточённые бои в центре Волчанска. В районе Агрегатного завода российские штурмовики подошли к мощному узлу обороны ВСУ и готовятся к его штурму. Также интенсивные бои идут в районе населённых пунктов Глубокое и Зеленое. Здесь штурмовые группы ВС РФ продолжают активно продвигаться.
Здесь армия России с боями продвигается в районе Константиновки. Тем временем в Парасковиевке и в Георгиевке продолжается зачистка остатков украинских подразделений. В Красногоровке российские бойцы при поддержке артиллерии и авиации ведут городские бои. На окраинах Карловки также ведутся серьёзные боевые действия, при этом ВС РФ активно продвигаются к Яснобродовке. Также российские войска движутся на запад от Сладкого к Водяному и Владимировке.
Тем временем ВСУ предприняли попытку контратаки у Парасковиевки, однако безуспешно.
Здесь ВСУ используют множество дронов ВСУ, чтобы сдержать продвижение ВС РФ у Работино, Новопокровки и Нестерянки.
ВС РФ подошли к окраинам Раздоловки, охватывая ее с востока, и отбили ключевой опорный пункт у Верхнекаменского.
Здесь российские бойцы сумели расширить зону контроля к северу и северо-западу от Уманского и уже закрепились в районе балки Бабаки. Продвижение зафиксировано на север от Уманского к Новопокровскому и на запад к Скучному. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее интенсивное продвижение военных РФ происходит именно на авдеевском участке фронта.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России открыла новое направление наступления в Сумской области и заняла там село Рыжевка. Однако эти данные пока подтверждений с мест не получили. Тем не менее по последним данным, в районе села Буциково Сумской области тактическая авиация ВС РФ ликвидировала радиолокационную станцию ВСУ ракетой Х-35У.
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Удар самолёта ВСУ по Белгороду
ВСУ впервые нанесли удар по целям в России вне новых территорий и Крыма, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные украинские военные источники. По данным издания, атаке подвергся объект в Белгороде. При этом в материале не указывается, с какого расстояния произошел запуск.
Часовоярское направление
Здесь обстановка для ВСУ складывается крайне критически. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал «MultiXAM». Накануне украинское командование приняло решение начать отводить своих военных из микрорайона «Канал» в западной части города. При этом батальон «Кракен»* выведен оттуда в полном составе. Теперь его планируют перебросить на Харьковское направление. В рядах ВСУ появились слухи, что Украина готовит сдачу Часов Яра, что означает падение ещё одного крупнейшего узла обороны ВСУ после Авдеевки.
После освобождения Часов Яра армия России получит возможность дальше наступать на Константиновско-Дружковском направлении. Однако о полном падении обороны ВСУ в городе говорить ещё рано. Ствольная артиллерия ВСУ по-прежнему действует при поддержке средств контрбатарейной борьбы, расположенных за самим Часов Яром. Там же находятся и огневые позиции 155-х калибров.
Однако, по данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ потеряли более тысячи военных при попытке удержать оборону на востоке Часова Яра. По последним данным,большая часть этой территории находится под контролем ВС РФ. Российские войска установили флаг РФ и ВДВ в центре микрорайона «Канал» в Часов Яре.
После отхода противника из центральной части микрорайона «Канал», куда продвигаются штурмовые группы 98-й дивизии ВДВ, бои постепенно смещаются к каналу Северский Донец-Донбасс.
Харьковское направлениеПереброшенные с других направлений резервы ВСУ пытаются активно контратаковать, используя огромное число дронов. Противник провёл ротацию частей, заменив утратившие боеспособность из-за потерь подразделения. Артиллерия и авиация ВС РФ успешно нейтрализовали подкрепления противника, что привело к потерям техники, поставленной Западом.
Продолжаются ожесточённые бои в центре Волчанска. В районе Агрегатного завода российские штурмовики подошли к мощному узлу обороны ВСУ и готовятся к его штурму. Также интенсивные бои идут в районе населённых пунктов Глубокое и Зеленое. Здесь штурмовые группы ВС РФ продолжают активно продвигаться.
Донецкое направление
Здесь армия России с боями продвигается в районе Константиновки. Тем временем в Парасковиевке и в Георгиевке продолжается зачистка остатков украинских подразделений. В Красногоровке российские бойцы при поддержке артиллерии и авиации ведут городские бои. На окраинах Карловки также ведутся серьёзные боевые действия, при этом ВС РФ активно продвигаются к Яснобродовке. Также российские войска движутся на запад от Сладкого к Водяному и Владимировке.
Тем временем ВСУ предприняли попытку контратаки у Парасковиевки, однако безуспешно.
Запорожское направление
Здесь ВСУ используют множество дронов ВСУ, чтобы сдержать продвижение ВС РФ у Работино, Новопокровки и Нестерянки.
«Враг применяет сразу рой FPV-дронов, в том числе ночных, дальность которых увеличена за счёт ретрансляторов», — пишет Telegram-канал «Два майора».Таким образом, на Запорожском направлении идут преимущественно позиционные бои и артиллерийские дуэли в районе Работино и северо-западнее Вербового.
Северское направление
ВС РФ подошли к окраинам Раздоловки, охватывая ее с востока, и отбили ключевой опорный пункт у Верхнекаменского.
Авдеевское направление
Здесь российские бойцы сумели расширить зону контроля к северу и северо-западу от Уманского и уже закрепились в районе балки Бабаки. Продвижение зафиксировано на север от Уманского к Новопокровскому и на запад к Скучному. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее интенсивное продвижение военных РФ происходит именно на авдеевском участке фронта.
Открытие нового направления для наступления ВС РФ
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России открыла новое направление наступления в Сумской области и заняла там село Рыжевка. Однако эти данные пока подтверждений с мест не получили. Тем не менее по последним данным, в районе села Буциково Сумской области тактическая авиация ВС РФ ликвидировала радиолокационную станцию ВСУ ракетой Х-35У.
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Элина Позднякова