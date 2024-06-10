ВСУ бросают раненых сослуживцев в Часов Яре

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ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев с передовых позиций в Часов Яре. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал Кимаковский.
Он отметил, что армия России имеет в городе серьёзные успехи. На сегодняшний день микрорайон канал практически полностью зачищен от ВСУ.
Ранее Кимаковский заявлял, что ранее восток Часова Яра какое-то время был так называемой серой зоной. По его словам, ВСУ пытались держать под огневым контролем эту территорию, предпринимали попытки заходить и укрепиться там. Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более 1 000 человек.
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