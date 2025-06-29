Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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На всей территории Украины в 02:13 была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.



На фоне этого известно о введении ограничений на работу аэропортов в пяти городах России. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, запрет на выпуск и отправку воздушных судов введен в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что страна победит в спецоперации на Украине.

Иван Мусатов

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