В 5 аэропортах России ввели ограничения на работу для обеспечения безопасности

29 июня 2025, 01:32

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В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.







«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова (Гагарин) и Элисты», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.