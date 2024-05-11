МО: ВС РФ освободили пять населённых пунктов в Харьковской области

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Российские силы освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Ещё вчера военкоры сообщали об активных наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении. Уточнялось, что украинские боевики активно сдаются в плен российской армии.
Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО
Информацию о наступлении ВС РФ подтвердили и у главных союзников Киева — в Белом доме. Американский лидер Джозеф Байден призвал выделить ВСУ ещё один транш помощи из-за действий российской армии на Харьковском направлении.
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