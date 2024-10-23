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Соединенное Королевство прикрывает доставку оружия для боевиков ВСУ по Черноморью, проинформировали в российском посольстве в Лондоне после обвинений РФ в препятствии поставкам гуманитарной помощи Палестине. Об этом пишет РИА Новости.
«Анонсирование новых расходов Лондона и его партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого «зернового коридора», а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продления агонии киевского режима», — прокомментировали дипломаты.
Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации украинской республики.
Ранее британское руководство заявляло, что выделит Украине дополнительные 155 миллионов долларов на закупку морских дронов и прочую поддержку.
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Никита Кротов