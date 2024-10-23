Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии

Михаил Подоляк (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
Украине не подходит западногерманский вариант завершения конфликта, когда нацистскую Германию разделили на ФРГ и ГДР, Киев отвергает предложение, при котором удерживаемая ВСУ часть страны ушла бы под защиту НАТО. Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале. По его словам, такое предложение аморально.
«Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла», — пояснил он.Ранее издание Financial Times писало, что Запад рассматривает разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Отмечалось, что такой сценарий обсуждается в западных внешнеполитических кругах уже больше 18 месяцев, он подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО с последующим принятием решений о возвращении утраченных земель.
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