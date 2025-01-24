Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине

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Президент США Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после вступления на свой пост ни разу не упомянул, что продолжит передавать Украине оружие. На это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале.
Он считает, что молчание Трампа отстраняет США от украинского конфликта в случае неудачи переговоров в течение девяноста дней, но перед этим все же введут санкции против России.
Ранее Трамп рассказал, что Владимир Зеленский отказался от перемирия и захотел продолжения боевых действий на Украине. По его словам, Зеленский вообще не должен был допускать начала СВО, и сам он не ангел.
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Элина Позднякова