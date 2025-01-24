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Политолог раскрыл, что имеет в виду Трамп, говоря о завершении конфликта

Политолог Савельев: Трамп хочет заморозить, а не завершить украинский конфликт
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп хочет заморозить, а не завершить украинский конфликт. Об этом заявил политолог Григорий Савельев, комментируя поручение американского лидера своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта уже к началу лета.
«Трамп хочет не завершить, а заморозить этот конфликт. Сейчас ни у США, ни у стран Евросоюза, ни у Украины нет сил, чтобы победить или хотя бы сдержать Россию. Трампу необходима пауза, чтобы дать Украине и Европе нарастить армии и начать войну с Россией по новой. Но Путин, разумеется, это отлично понимает и, вероятно, предложение о заморозке не примет», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что президент США Дональд Трамп должен исправить все ошибки предыдущего американского лидера и его администрации. Как сообщают argumenti.ru, Захарова обвинила в ошибках не только самого Байдена, но и все руководство Штатов.


«Уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине — это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации исправлять», — подчеркнула представитель министерства.
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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР
24 января 2025, 12:46

Фото: istockphoto/Diy13

Российские войска продолжают успешные наступательные операции на Донбассе и в целом в зоне спецоперации. В частности, подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В еженедельной сводке оборонного ведомства уточняется, что в штурме участвовал военнослужащие группировки войск «Центр». На протяжении недели части указанной войсковой группировки продолжали успешное продвижение в глубину обороны противника. В ходе наступательных действий, помимо Тимофеевки, был освобождены населённые пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко в ДНР.

В районе Великой Новосёлки в ДНР в окружение попала крупная группировка 110-й бригады ВСУ. Российские военные предложили боевикам сдаться, объявив, что в противном случае они будут уничтожены. Однако украинское командование требует от них удерживать позиции, несмотря на то, что у противника уже полностью отсутствуют логистические коммуникации для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.

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Стали известны причины насильственной мобилизации на Украине
Экономист Дудчак: ТЦК применяют насилие при мобилизации, боясь отправки на фронт
24 января 2025, 12:34

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) сами боятся оказаться на фронте, потому применяют к гражданам насилие во время мобилизации. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», экономист Александр Дудчак, комментируя информацию о том, что украинские военкомы берут взятки от 3 000 до 10 000 долларов за освобождение мобилизованных.
«В том, что расценки на такие услуги могут существовать, я думаю, сомневаться не приходится, потому что вся эта система ужасно коррумпирована, и каждое движение ТЦК, услуга с их стороны, имеет свою цену. <...> Никто там за идею не работает, для тэцэкашников важно выполнять план, потому что их тоже могут отправить на фронт, если не наберут необходимое число жертв», — рассказал он в беседе с «Известиями».
В то же время первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что время Владимира Зеленского во главе Украины подходит к концу. Так в разговоре с RT политик прокомментировал заявление главы киевского режима о непризнании новых регионов России.
«Он собирается до конца жизни руководить Украиной, что ли? Сегодня не признает — завтра признает. <…> Для него уже период руководства Украиной быстро приближается к концу. Придут другие люди, другие политики», — подчеркнул Цеков.
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Baza: Украинский БПЛА врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске
24 января 2025, 12:20

Фото: istockphoto/Oselote

Украинский беспилотник врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске. Всего областной центр атаковали как минимум шесть дронов ВСУ.
Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza. Один из БПЛА врезался в здание коммерческого вуза и серьёзно повредил фасад остекление на верхних этажах. В одном из помещений произошёл взрыв, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила около 50-ти квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет.

Кроме того, обломки ещё одного беспилотника повредили здание регионального управления Следственного комитета РФ. Также другой БПЛА упал на территории городского Советского кладбища. Ранее стало известно, что в результате массированной атаки украинских дронов получил повреждения завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл», расположенный в Брянске.

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Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины – Bloomberg
24 января 2025, 11:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, новая американская администрация дала понять, что напрямую участвовать в такой инициативе не собирается. Вероятно, этим займётся частный сектор.

Ранее, 21 января, Трамп не исключил, что поставки американского оружия Украине полностью прекратятся в скором времени. Также он заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в «любое время». Одновременно с этим он допустил расширение санкций против России, если страна не согласится на сделку по Украине.

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ВСУ атаковали дом цыганского барона в Рязанской области
24 января 2025, 11:38

Фото: iStock/Dragon Claws

Минувшей ночью украинская сторона атаковала беспилотниками дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, обломки сбитого украинского дрона рухнули на дом цыганского барона Антона. В этот момент в здании находилась вся семья мужчины, в том числе 12 детей.

Когда дом загорелся, Антон смог вывести 18 человек. Сейчас вся большая семья находится у родственников.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Жители Рязани сообщили о взрывах над городом. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших от происшествия нет. Сейчас оцениваются причиненный материальный ущерб.

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Социальные льготы и гарантии: как проходит подготовка будущих участников СВО, что положено контрактникам
24 января 2025, 11:25

Фото: iStockkobzev3179

Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей, кроме того, полагаются ежемесячные выплаты и многое другое. Подробнее о выплатах и льготах, положенных бойцам СВО рассказывает «Радио 1».

Условия по контракту с МО РФ в Подмосковье


Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности.

Перед отправкой в зону СВО бойцов из Подмосковья обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки.

Военнослужащим предоставляется лучшая экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками. За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

Выплаты за награды


За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.


Льготы для участников СВО


Для участников спецоперации предусмотрены кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места на период действия контракта, преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности, академический отпуск.

Выплаты и льготы для семей военнослужащих


Семьям военнослужащих также предоставляется ряд различных льгот, в том числе кредитные каникулы, жен бойцов СВО при наличии детей до 18 лет не могут сократить на работе, детям предоставляется обучение детей на бюджетной основе в вузах в пределах установленной квоты, а также внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка для учеников 1-6 класса, бесплатные кружки и секции, а также бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и многое другое.

Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Выплаты за ранения в зоне СВО


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей.

Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей. При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей.

Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Атака на Москву и Воронеж, удар по ВСУ в Курской области, штурмы в Торецке: последние новости СВО
24 января 2025, 10:46

Фото: iStock/Dragon Claws

Курская область продолжает оставаться зоной активных боевых действий. По состоянию на утро 24 января, российские войска ведут бои на нескольких направлениях, включая стратегически важные приграничные села и участки вдоль реки Снагость. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 24 января расскажет «Радио 1».

Курская область


В Глушковском районе, в окрестностях сёл Николаево-Дарьино и Дарьино, продолжаются интенсивные столкновения. Сёла, расположенные вдоль реки Снагость, стали ареной активных боёв. Российские силы пытаются переправиться через реку и закрепиться на противоположном берегу для дальнейшего продвижения в сторону Свердликово. Сообщается о продвижении на 2 километра по фронту.

На юге, в районе села Кругленькое, продолжаются встречные бои. В Викторовке российские подразделения активно штурмуют позиции противника. В то же время идут бои в сёлах Старая и Новая Сорочина, а также в Погребках. На участках Черкасское Поречное – Косица и в районе Мартыновки ВСУ предприняли контратаки с целью вернуть утраченные позиции, однако эти попытки оказались безуспешными. Ситуация в районе Махновки остаётся стабильной.

Южнее Суджи российские военные активизировали действия в районе деревни Куриловка. Сообщается, что подразделения ВС РФ вошли в село Гуево и стараются закрепиться на занятых позициях. Одновременно артиллерия и FPV-дроны активно наносят удары по позициям противника.

Трамп выразил желание встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине
Трамп выразил желание встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине

Массированная атака БПЛА ВСУ в ночь на 24 января


В ночь на 24 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над различными регионами России, согласно данным пресс-службы Минобороны РФ.

Из них 37 дронов были сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской. По два дрона были перехвачены над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а по одному — над Крымом и Москвой. Шесть дронов были сбиты над Московской областью.

В аэропортах нескольких городов России были введены ограничения на полёты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки беспилотников в столице и Подмосковье: несколько дронов были сбиты в Подольске, Коломне, Раменском и Троицке.


Фото: iStock/Dmytro Sheremetа

Харьковское направление


На Харьковском направлении силы группировки «Север» провели атаки на формирования ВСУ и Нацгвардии в районах Волчанска и Малых Проходов. По информации Минобороны РФ, противник понёс потери до 40 военнослужащих, а также потерял три автомобиля и одну станцию радиоэлектронной борьбы.


Донецкое направление


На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» улучшили свои тактические позиции и нанесли удары по украинским формированиям в районах Константиновки, Маяков, Червоное, Часов Яр и Подольское. Украинские силы потеряли около 280 военнослужащих, восемь полевых артиллерийских орудий, один автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.


Херсонское направление


На Херсонском направлении силы группировки «Днепр» атаковали ВСУ и тероборону в районах Змеевки, Токаревки и Казацкого. В результате атак было уничтожено более 60 военнослужащих, пять автомобилей, французская самоходная артиллерийская установка «Caesar» и склад боеприпасов.


Краснолиманский участок



На данном направлении уже несколько дней не наблюдается активных боевых действий. По мнению экспертов, в настоящее время происходит подготовка к дальнейшему наступлению в районах Колодези и Ивановки.

Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО
Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО

Запорожский участок


На этом направлении продолжаются позиционные бои с активным использованием дальнобойных средств поражения. Сообщается, что российские операторы беспилотников уничтожили две автозаправочные станции в районе Орехова, что затрудняет обеспечение техники и транспорта ВСУ. В ответ украинская сторона нанесла удар дронами по Энергодару, но обошлось без жертв и значительных повреждений инфраструктуры.

Торецкий район


Российские силы продолжают развивать успех в районе шахты «Торецкая». Согласно имеющимся данным, штурмовики освободили террикон шахты и большую часть населённого пункта Крымское.

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Три украинских беспилотника сбили над Ленинградкой областью
МО РФ: Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника
24 января 2025, 09:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Три украинских беспилотника сбили в Ленинградской области утром 24 января. Такие данные привело Минобороны РФ.
«В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о том, что в Ленинградской области сбили два беспилотника. Это произошло в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. По его словам, при вражеской атаке никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте падения обломков сбитых беспилотников работают экстренные службы.

Всего минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами сбили 121 вражеский беспилотник: в Москве и Московской области, а также в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях и над Крымом.

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Окруженным в Великой Новоселке боевикам ВСУ предложили сдаться
Кимаковский: боевикам ВСУ в Великой Новоселке выдвинули ультиматум о сдаче
24 января 2025, 08:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

Командование российской группировки войск предложило сдаться в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в ПГТ Великая Новоселка ДНР. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».
«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум командованием нашей группировки по поводу сдачи», — сказал он.

При этом он уточнил, что украинское командование поставило задачу продолжать удерживать позиции любыми путями в то время, когда у противника уже полностью отсутствуют там логистические схемы для снабжения, подвоза боеприпасов, вывоза раненых.

Кимаковский подчеркнул, что таким приказом командование ВСУ обрекает своих солдат в Великой Новоселке на уничтожение.

По данным Mash, в Великой Новоселке в котел попали примерно полторы тысячи боевиков ВСУ, а также иностранных наемников.

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