Политолог раскрыл, что имеет в виду Трамп, говоря о завершении конфликта

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Президент США Дональд Трамп хочет заморозить, а не завершить украинский конфликт. Об этом заявил политолог Григорий Савельев, комментируя поручение американского лидера своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта уже к началу лета.
«Трамп хочет не завершить, а заморозить этот конфликт. Сейчас ни у США, ни у стран Евросоюза, ни у Украины нет сил, чтобы победить или хотя бы сдержать Россию. Трампу необходима пауза, чтобы дать Украине и Европе нарастить армии и начать войну с Россией по новой. Но Путин, разумеется, это отлично понимает и, вероятно, предложение о заморозке не примет», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что президент США Дональд Трамп должен исправить все ошибки предыдущего американского лидера и его администрации. Как сообщают argumenti.ru, Захарова обвинила в ошибках не только самого Байдена, но и все руководство Штатов.
«Уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине — это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации исправлять», — подчеркнула представитель министерства.Читайте также:
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