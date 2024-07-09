Меркурис: Удары российских военных по Киеву показали неэффективность ЗРК Patriot

Фото: istockphoto/aapsky
Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались недостаточно эффективными. Это наглядно продемонстрировали удары Воздушно-космических сил России по стратегическим объектам в Киеве и Днепре (Днепропетровске).
Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис. В своём блоге на YouTube он подчеркнул, что в Киеве и Днепре находится большое количество ключевых целей, оборонных предприятий, складов и так далее. И именно туда российской авиацией наносились мощные удары, как правило, результативные. Это говорит о том, что ЗРК Patriot не смогли их эффективно защитить, отметил специалист.
Характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе. Самое важное в данной ситуации заключается в том, что Киев считается одним из самых защищённых городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны, но она не смогла его защитить от ударов, заключил Меркурис.
Читайте также:
Около 40 погибших и до 100 раненых: ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Запорожье
ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Кривом Роге
Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде
Александр Бойцов