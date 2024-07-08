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ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Кривом Роге

РИА Новости: ВС РФ ударили по украинскому военному объекту в Кривом Роге
08 июля 2024, 16:14
Фото: IStock/MikeMareen

Фото: IStock/MikeMareen

Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.


Сообщается, что удар был нанесен по предприятию "Метинвеста" где производились сетки для танков и БМП, там же их и обшивали и направляли технику по всем участкам фронта. Отмечается, что в то же место недавно прибыл дополнительный отряд украинских военных, которые также попали под обстрел.

Накануне поступила информация об уничтожении крупной колонны бронетехники ВСУ в Сумской области. По информации Минобороны, в колонне есть десятки погибших и раненых.


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Два человека погибли после удара ВСУ ракетой по ресторану под Белгородом
08 июля 2024, 16:46

Украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по ресторану «Медведь» в селе Никольское Белгородской области. В результате погибли два человека.
Как сообщает телеграм-канал Mash, прилёт зафиксирован около 12:20 по московскому времени. Погибли 16-летний подросток и женщина, ещё как минимум восемь человек получили ранения. Сообщается, что под завалами ещё могут находиться люди — посетители и персонал ресторана. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Информация о жертвах ещё требует уточнения, так как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем, который скончался до приезда скорой помощи. Троих пострадавших, из которых двое находились без сознания, доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

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В Польше сформируют отряд из живущих в ЕС украинцев
Зеленский: в Польше создадут отряд ВСУ из сбежавших на запад украинцев
08 июля 2024, 16:36

Фото: IStock/ValleraTo

В Польше создадут добровольческое формирование «Украинский легион» из живущих в странах Европейского союза (ЕС) украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Этот отряд начнет формирование на территории Польши в рамках подписания двухстороннего соглашения о безопасности, которое было подписано перед грядущим саммитом НАТО 9-11 июля.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский активно следит за предвыборной гонкой в США, поскольку возможная победа Трампа может означать конец американской военной помощи для Украины.

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В Минобороны прокомментировали заявления Киева об ударе ВС РФ по гражданским объектам
МО РФ назвало истерикой реакцию Киева на массированный удар ВС России
08 июля 2024, 14:40

Фото: istockphoto / zim286

Реакция Киева на массированный удар Вооружённых сил России по объектам на территории Украины была «истерической».
Это произошло накануне очередного саммита НАТО.

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города» — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному заводу «Артём», который производит авиаракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиации. Также были атакованы семь районов Киева. Звуки взрывов были слышны со стороны аэропорта Жуляны, который расположен в Соломенском районе города.

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Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
08 июля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/vadimrysev

Утром, 8 июля, в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружённые силы РФ нанесли групповой комбинированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и авиационным базам ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием высокоточного оружия большой дальности. Цели атаки были достигнуты, все назначенные цели поражены.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и до десяти обслуживающих их иностранных специалистов. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

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#авиация
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«Любил играть в командира» : СМИ рассказали про чешского наемника в рядах ВСУ
Seznam Zprávy: чешский наменик на СВО любил «поиграть в командира»
08 июля 2024, 14:31

Фото: IStock/breakermaximus

Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил «играть в командира», сообщило в понедельник издание Seznam Zprávy, ссылаясь на показания свидетелей на проходящем в горсуде Праги процессе над Симаном.
Согласно чешскому законодательству, за незаконную службу в иностранной армии за денежное вознаграждение Симан получит от пяти лет лишения свободы, а за мародерство — до 20 лет. Ранее он активно хвастался полученными золотыми и серебряными вещами, полученными с убитыми его отделением бойцов ВС РФ.
«Согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время», — цитирует издание источник в правоохранительных органах.

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Ракета HIMARS угодила в дом главы территориального управления Херсона
Начальник управления Алешкинского округа был ранен при атаке HIMARS, его дом разрушен
08 июля 2024, 14:09

Фото: IStock/Björn Forenius

Начальник территориального управления Алешкинского округа Херсонской области пострадал при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по его дому. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.
По словам представителя в результате обстрела кроме чиновника был ранен его помощник. Сейчас оба доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что Украина использовала эти реактивные системы для удара по Мелитополю. Расчет ПВО сбил все четыре выпущенные ракеты, но осколки от снарядов привели к возникновению пожара сухой травы на севере города. На месте работают экстренные службы.

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Трофейная выставка техники НАТО «едет» в Челябинск
08 июля 2024, 13:35

Фото: istockphoto / OlyaSolodenko

В Свердловской области началась погрузка трофейной техники НАТО до Челябинска.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации, эти танки будут доставлены на восемь тралов к арене «Трактор» в Челябинске.

«В пятницу, 5 июля, трофейную технику загрузят на восемь тралов. Организованной автоколонной она прибудет к арене «Трактор» в Челябинске», — отметили в ведомстве.

Спецколонна с техникой прибыла 6 июля, а уже в воскресенье начался монтаж экспозиции. Танки и другие образцы военной техники будут установлены на специально подготовленные постаменты для равномерного распределения нагрузки.

В основной части выставки продемонстрируют захваченные в ходе СВО танк Abrams, БТР М113, «Козак», Kirpi, БМП Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ряд площадок будет посвящен трофейным разведывательным и ударным дронам, стрелковому вооружению и символике подразделений. Для посетителей будут проводиться экскурсии.

Выставка трофейной техники в Челябинске пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера и будет открыта для посетителей с 8 по 20 июля.

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#вс рф
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ВС РФ поразили крупную колонну ВСУ
360.ru: уничтожена крупная колонна ВСУ в Сумской области
08 июля 2024, 13:12

Фото: IStock/Irina Piskova

Российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины вечером 7 июля в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Уточняется, что колонна направлялась для усиления направления украинских боевиков. По информации Минобороны, в колонне есть десятки погибших и раненых.

Ранее поступали сведения о том, что армия ВСУ перешла в глубокую оборону в районе Нью-Йорка. Украинская армия предпринимала попытки контратаки на Донецком направлении, но были отброшены назад.

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#вс рф
#минобороны
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Лётчик ВКС рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье счёт в банке
08 июля 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российский лётчик, с чьей помощью украинские спецслужбы пытались угнать бомбардировщик Ту-22М3, рассказал, что вербовщики оформили на его семью счёт в банке. Их планировалось вывезти на Украину через Турцию и Молдавию.
Об этом сотрудникам ФСБ рассказал сам пилот Военно-космических сил РФ. Видеозапись беседы показал телеканал «Россия-1». По словам лётчика, с ним на связь вышел представитель украинской военной разведки, который представился как Павло. Сначала он просил раздобыть чертежи и техническую документацию бомбардировщика, а затем предложил угнать самолёт в Молдавию. За содействие ему предлагалось три миллиона долларов и гражданство Италии.

Пилот не повёлся на посулы и не пошёл на сделку с противником, а обратился в ФСБ. Попытка угона боевого самолёта за границу была сорвана. По мнению представителей российских силовых структур, Молдавия была выбрана в качестве конечного пункта маршрута угоняемого самолёта потому, что там украинские спецслужбы «чувствуют себя вольготно». В ФСБ также отметили, что в погоне за «медийным успехом» СБУ часто идёт на обман и шантаж, но пренебрегает элементарной конспирацией, поэтому их попытки проваливаются.

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