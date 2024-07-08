ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Кривом Роге

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Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Сообщается, что удар был нанесен по предприятию "Метинвеста" где производились сетки для танков и БМП, там же их и обшивали и направляли технику по всем участкам фронта. Отмечается, что в то же место недавно прибыл дополнительный отряд украинских военных, которые также попали под обстрел.
Накануне поступила информация об уничтожении крупной колонны бронетехники ВСУ в Сумской области. По информации Минобороны, в колонне есть десятки погибших и раненых.
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Олег Дикий