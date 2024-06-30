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Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Канатово в Кировограде, сообщил РИА Новости координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.
Удар был нанесен вечером 30 июня. По словам Лебедева, объект используется украинскими военными как аэродром подскока для самолетов, организующих обстрелы территории Запорожской области и Крыма. На аэродроме расположены казармы, склады топлива и арсенал бомб и ракет советских времен.
19 апреля данный аэродром подвергли обстрелу. Ранним утром были зафиксированы удары, позже в сторону объекта направились восемь машин скорой помощи.
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Александр Климов