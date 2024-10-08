В Госдуме оценили заявление Бербок об ударах вглубь России

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием являются безумством. Его слова передает РИА Новости.
Накануне глава МИД Германии заявляла, что не исключает возможности того, что Украина сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия. Однако Бербок не станет публично озвучивать дальность, на которую ВСУ смогут бить по территориям России, так как этими сведениями смогут воспользоваться российские военные.
Он напомнил, что главной задачей дипломатии является поиск мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов, и призвал Бербок об этом помнить.
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«Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта», — заявил Шеремет.
Он напомнил, что главной задачей дипломатии является поиск мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов, и призвал Бербок об этом помнить.
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Элина Позднякова