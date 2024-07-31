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Меркурис: украинские бригады стали массово отказываться выполнять приказы

31 июля 2024, 17:36
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования.
По словам Меркуриса, это происходит с момента падения Авдеевки. В последнее время можно заметить, что выполнять приказы вышестоящего руководства отказываются именно командиры подразделений ВСУ, что служит достаточно необычным явлением, добавил британский аналитик.

Эксперт заключил, что это демонстрирует, насколько критична ситуация для украинских войск.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, какое российское оружие может уничтожить F-16 в небе над Украиной
BI: российские ракеты Р-37 могут уничтожить F-16 в небе над Украиной
31 июля 2024, 18:22

Фото: iStockTebNad

Российские ракеты класса «‎воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Об этом пишет Business Insider.
«Россияне используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, как Р-37. Ее возможности представляют большую угрозу для F-16», — отмечается в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.

До этого Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
31 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первая партия американских истребителей F-16, переданная странами НАТО, прибыла на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что первая партия включает в себя «небольшое количество истребителей».

В настоящее время неизвестно, смогут ли украинские лётчики сразу выполнять боевые задачи на новых истребителях или же потребуется время на их подготовку.

Ранее в МИД России заявляли, что поставка на Украину истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет восприниматься Москвой как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.

Также в России неоднократно заявляли о наличии оружия, способного сбивать такие самолёты.

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#украина
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#истребитель f-16
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Боевики ВСУ в районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие
Военкор Рожин: ВСУ сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие
31 июля 2024, 17:35

Фото: istockphoto/MMADIA

Боевики Вооруженных сил Украины в районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие и раненые. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.
«В районе Донецка у нас сегодня потеря, противник с помощью дрона сбил военно-транспортный вертолет Ми-8. Есть погибшие и раненые», — написал он.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. Момент перестрелки между ними попал на камеру одного из колумбийцев. Позднее кадры оказались в руках военных ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Командир «Ахмата» рассказал, как закончится СВО
Алаудинов: Украине придётся пойти на переговоры с Россией
31 июля 2024, 15:46

Фото: iStock/3dmitry

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, поскольку у Киева нет сил и средств для противостояния российской армии. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что киевских властей вынуждают перейти к переговорам множество факторов. В частности, события на Востоке и президентские выборы в США, исход которых пока спрогнозировать сложно.

Кроме того, Алаудинов указал на большие потери ВСУ и недовольство украинцев, что также вынуждает властей задумываться о переговорах.

Ранее командир «Ахмата» заявлял, что факт завершения СВО в будущем, скорее всего, не приведёт к «спокойной жизни», поскольку Россию будут пытаться «раскачать и разломать». А вот Украина придёт к тем же итогам, которые могли быть реализованы ещё до начала СВО, – к Минским соглашениям.

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#россия
#украина
#сво
#переговоры
#политика
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В США оценили новые российские дроны «Гербера»
TWZ: дрон ВС РФ «Гербера» способен подключаться к украинской 4G-сети
31 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новый дрон «Гербера», разработанный в России, может подключаться к украинской 4G-сети и передавать данные российскому оператору. Об этом сообщает TWZ.
Украинские эксперты выяснили, что «Гербера» оснащена парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой, что позволяет дрону подключаться к украинской мобильной сети и через нее передавать данные российской стороне.

«Некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками», — говорится в статье.

По данным издания, производить БПЛА «Гербера» намного дешевле, чем «Герань-2». Однако пока нет исчерпывающей информации о новых беспилотниках.

Издание отмечает, что производство «Герберы» обходится России дешевле, чем выпуск более крупного дрона «Герань-2», однако информации о первых пока недостаточно. При этом авторы статьи не сомневаются, что российские «Герберы» доставят немало хлопот украинским операторам систем противовоздушной обороны (ПВО), которая по-прежнему сильно перегружена.

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#производство
#дрон
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#бпла
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#сво
#всу
#пво
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СБУ предъявила обвинения замминистра обороны и помощнику президента России
31 июля 2024, 15:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину и замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову. Об этом СБУ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Дюмина обвиняют в создании производства беспилотников, обучении специалистов по управлению дронами и обеспечении военных нужд подразделений российской армии.

Евкурова же обвинили в обеспечении подготовки военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны и принимающих участие в спецоперации на Украине.

Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Его обвиняют в мобилизации жителей региона на службу в Народной милиции за несколько недель до начала СВО.

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Стало известно, почему боевики ВСУ оказались в критической ситуации под Красноармейском
iDNES: ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей
31 июля 2024, 15:23

Фото: iStock/Olha Romaniuk

Подразделения ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей. Об этом информирует издание iDNES.
В материале отмечается, что России удалось благодаря удару через границу под Харьковом, растянуть фронт, что заставило украинское руководство задействовать все боеспособные резервы. Обозреватель отметил, что ВСУ могут потерять ключевые позиции, если не смогут замедлить продвижение военных ВС РФ в районах между Авдеевкой и Красноармейском.

Российские военные успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#наемники
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«‎Связали и бросили в яму»: Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных
Военкор Поддубный: колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных
31 июля 2024, 15:06

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. Об этом в своем Telegram-канал написал военный корреспондент Евгений Поддубный.
По его словам, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму.

«Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских «сослуживцев», — написал он.

Момент перестрелки между наемниками и украинскими военными попал на камеру одного из колумбийцев. Позднее кадры оказались в руках военных ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Запад отправит войска на Украину, но не от лица НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Западные страны перестали верить в успех Украины в конфликте с Россией
BZ: Запад перестал верить, что Украина отвоюет утраченные территории
31 июля 2024, 14:55

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководства стран Запада перестали верить в то, что Украина способна вернуть утраченные в конфликте с Россией территории. Об этом заявил аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый, его слова передает Berliner Zeitung.
«Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем», — рассказал Дубовой.

Он отметил, российские бойцы успешно продвигаются вперед и активно атакуют во время ротации украинских войск. По словам обозревателя, за критическое положение ВСУ на фронте несет ответственность военное руководство Украины, которое слишком часто принимало неверные решения.

Ранее издание Welt писало, что большинство западных дипломатов и военных НАТО на фоне успехов армии РФ больше не рассчитывают на прорывы Вооруженных сил Украины на фронте. По мнению собеседников издания, это лишь вопрос времени, когда российские военные прорвут вторую линию обороны Украины. Ни один из источников не верит в поставленную Киевом цель по выходу к границам 2014 года.

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