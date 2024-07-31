Меркурис: украинские бригады стали массово отказываться выполнять приказы

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Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования.
По словам Меркуриса, это происходит с момента падения Авдеевки. В последнее время можно заметить, что выполнять приказы вышестоящего руководства отказываются именно командиры подразделений ВСУ, что служит достаточно необычным явлением, добавил британский аналитик.
Эксперт заключил, что это демонстрирует, насколько критична ситуация для украинских войск.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Эксперт заключил, что это демонстрирует, насколько критична ситуация для украинских войск.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова