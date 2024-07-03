Меркурис: в обороне ВСУ появилась, которая постоянно увеличивается

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил о бреши в обороне ВСУ, которая постоянно увеличивается, сообщили в RG.Ru.
О том, что в обороне ВСУ в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется он заявил на своем YouTube-канале.
Кроме того, по ег словам, украинские войска несут большие потери.
Ранее уже сообщалось об успехах российской армии на авдеевском направлении. Например, сегодня артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams под Авдеевкой.
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«После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Прорыв линий обороны произошел в самом «сильном» месте. ВСУ совершают отчаянные попытки сдержать наступление российской армии в зоне прорыва, но все они тщетны», — рассказал Меркурис.
Кроме того, по ег словам, украинские войска несут большие потери.
Ранее уже сообщалось об успехах российской армии на авдеевском направлении. Например, сегодня артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams под Авдеевкой.
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Мира Полтева