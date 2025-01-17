Telegraph: Британия будет руководить миссией по отправке миротворцев на Украину

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Великобритания будет руководить миссией по совместной с Францией отправке миротворцев на Украину после урегулирования конфликта с РФ. Об этом пишет Telegraph.
«Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине», — сообщил газете высокопоставленный источник в армии Соединенного Королевства.
Ранее в «Радио 1» рассказывали, что власти Великобритании и Франции в тайном формате обсудили отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил. Как отметил источник газеты, Лондон находится в сильной позиции, в связи с чем властям можно рассчитывать на главенствующую роль в этой миссии. По словам инсайдера, несмотря на планы, глубокого обсуждения данного вопроса не проводилось.
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Иван Мусатов