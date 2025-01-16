Жители Закарпатской области устроили бунт против мобилизации

Фото: iStock/olegda88
Жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и полицейских взбунтовались цыгане, проживающие в регионе.
На месте событий была сделала видеозапись, представленная изданием. На ней видна дорога, заполненная полицейскими машинами. Между ними ходят женщины и громко возмущаются проводимой в стране принудительной мобилизацией.
В материале указано, что это далеко не первым конфликт цыган и военкомов в Закарпатской области. Так, в прошлом году цыгане заблокировали выезд с территории ТЦК в городе Виноградов. Этими действиями граждане пытались помешать военкомам мобилизовать их знакомого. В результате все участники бунта стали фигурантами уголовного дела.
Читайте также:
Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ
В Киеве ужесточаются требования к оформлению брони от мобилизации
Зеленский высказался о понижении мобилизационного возраста на Украине
На месте событий была сделала видеозапись, представленная изданием. На ней видна дорога, заполненная полицейскими машинами. Между ними ходят женщины и громко возмущаются проводимой в стране принудительной мобилизацией.
В материале указано, что это далеко не первым конфликт цыган и военкомов в Закарпатской области. Так, в прошлом году цыгане заблокировали выезд с территории ТЦК в городе Виноградов. Этими действиями граждане пытались помешать военкомам мобилизовать их знакомого. В результате все участники бунта стали фигурантами уголовного дела.
Читайте также:
Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ
В Киеве ужесточаются требования к оформлению брони от мобилизации
Зеленский высказался о понижении мобилизационного возраста на Украине
Анастасия Чинкова