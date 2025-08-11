11 августа 2025, 07:10

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский испытывает тревогу в связи с предстоящей встречей президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, которая намечена на пятницу на Аляске. Об этом в своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.





По словам эксперта, Зеленский демонстрирует признаки злости и грусти, а также находится в состоянии паники из-за того, что, несмотря на ранее сделанные обещания, против России не были введены новые санкции. Меркурис отметил, что недавние заявления Зеленского о невозможности обсуждения территориальных уступок с Россией якобы из-за ограничений Конституции являются лишь манипуляцией.



Аналитик подчеркнул, что Зеленский использует основной закон страны как оправдание для своих действий и решений.





«Он просто прячется за Конституцией», — резюмировал Меркурис, комментируя политическую ситуацию и ее влияние на отношения Украины с Россией.