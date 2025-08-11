Скандинавы и Прибалтика выразили свою поддержку плану Трампа по Украине

Достижения.рф

Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) выразили поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на официальном портале правительства Норвегии.



В заявлении, подписанном Данией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Финляндией, Швецией и Эстонией, страны приветствовали усилия, направленные на прекращение конфликта на Украине.

«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы (...) заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Мы готовы внести свой дипломатический вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины», — подчеркивается в документе.
Одновременно подписавшие заявление страны выразили намерение сохранять и применять ограничительные меры в отношении России.

Напомним, что представители Кремля и Белого дома ранее объявили о предстоящей встрече президентов России и США на Аляске. Переговоры запланированы на 15 августа. Известно, что Соединенные Штаты пока не направляли приглашения Владимиру Зеленскому прибыть на Аляску, хотя обсуждения его возможного присутствия на переговорах продолжаются.

