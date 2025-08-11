Скандинавы и Прибалтика выразили свою поддержку плану Трампа по Украине

11 августа 2025, 02:35

NB8 поддержала инициативу Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) выразили поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на официальном портале правительства Норвегии.





В заявлении, подписанном Данией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Финляндией, Швецией и Эстонией, страны приветствовали усилия, направленные на прекращение конфликта на Украине.





«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы (...) заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Мы готовы внести свой дипломатический вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины», — подчеркивается в документе.