Дроны ВСУ атаковали Арзамас в Нижегородской области, прогремели взрывы
В городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы. Предварительно, по БПЛА ВСУ сработала система ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Первые звуки раздались еще у четыре утра. Затем, около получаса назад, в восточной части города раздалась серия взрывов. Жители насчитали не менее 4-7 громких хлопков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей. Некоторые свидетели сообщили о видимом дыме над одним из районов Арзамаса.
По данным Telegram-канала Mash, над северной окраиной Арзамаса, в районе посёлка Жигули, насчитали около пяти дронов ВСУ. Беспилотники летели очень низко, поэтому их легко было увидеть.
На текущий момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
