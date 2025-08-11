Дроны ВСУ атаковали Арзамас в Нижегородской области, прогремели взрывы

11 августа 2025, 04:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы. Предварительно, по БПЛА ВСУ сработала система ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





Первые звуки раздались еще у четыре утра. Затем, около получаса назад, в восточной части города раздалась серия взрывов. Жители насчитали не менее 4-7 громких хлопков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей. Некоторые свидетели сообщили о видимом дыме над одним из районов Арзамаса.



