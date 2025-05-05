Владимир Зеленский (Фото: iStock/Сергей Гунеев)
По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Владимир Зеленский блефует, угрожая мировым лидерам, которые посетят Москву 9 мая. Об этом эксперт сказал на YouTube.
«Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание», — заявляет Меркурис.
Аналитик обратил внимание на мировые СМИ, которые никак не отреагировали на громкие заявления Зеленского. По словам Меркуриса, подобное происходит уже не в первый раз, когда западная общественность не получает информации о словах главы киевского режима.
Напомним, что Владимир Зеленский не гарантировал безопасность Москвы во время празднования Дня Победы. При этом президент России Владимир Путин предложил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы в ВОВ.
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